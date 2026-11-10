El dólar oficial baja en Bolivia: así se mueve la cotización para este martes

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este martes 10 de noviembre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,75 por dólar estadounidense, una disminución respecto a los Bs 11,81 registrados el lunes.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este martes?

En el mercado paralelo, el dólar registra una cotización de Bs 11,91 para la compra y Bs 11,99 para la venta, según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com.

En su reporte anterior, la misma plataforma registró Bs 12,02 para la compra y Bs 11,96 para la venta. Esto representa una disminución de Bs 0,11 en la cotización de compra y un incremento de Bs 0,03 en la venta.

De esta manera, el dólar paralelo mantiene valores superiores al tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia.

Cabe recordar que el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, por lo que sus cotizaciones son referenciales y no constituyen un tipo de cambio oficial. El BCB, por su parte, publica diariamente el valor oficial de la moneda estadounidense conforme al régimen cambiario vigente.