¿Quiénes tendrán feriado hoy? Esto dice el comunicado del Ministerio de Trabajo

El departamento de Potosí tendrá feriado departamental este martes 10 de noviembre de 2026, en homenaje a los 216 años de su gesta libertaria. El Ministerio de Trabajo confirmó que la jornada contempla la suspensión de actividades laborales en los sectores público y privado.

La disposición figura en un comunicado emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, que establece el cumplimiento del feriado en todo el departamento.

El documento señala que la medida alcanza a empleadores y trabajadores, tanto de instituciones públicas como de empresas privadas.

¿Qué actividades están exceptuadas del feriado?

El comunicado establece que quedan exceptuadas las actividades que, por su naturaleza, deban mantener operaciones por razones de interés público o cuya continuidad responda a la normativa aplicable.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo recordó que la observancia del feriado es obligatoria, de acuerdo con el artículo 48, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado.

¿Qué se conmemora el 10 de noviembre en Potosí?

La fecha recuerda la gesta libertaria del 10 de noviembre de 1810, cuando Potosí protagonizó un levantamiento contra el dominio colonial español.

Con este feriado departamental, el Ministerio de Trabajo rinde homenaje a quienes participaron en aquel movimiento histórico y reconoce su importancia en la historia del país.