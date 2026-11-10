Papa León XIV en Argentina: siga la transmisión en vivo desde las plataformas digitales de Red Uno

El pontífice avanza en su sexto viaje apostólico por Sudamérica y la audiencia boliviana tendrá acceso exclusivo a sus eventos en Argentina.
09/11/2026 22:21
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En el marco de su sexto viaje apostólico internacional por Sudamérica, el papa León XIV arribó a Argentina como parte de su recorrido que inició en Uruguay y que finalizará en Perú hasta el 17 de noviembre. Toda la audiencia en Bolivia podrá seguir en tiempo real cada una de las actividades programadas en el país vecino a través de la señal digital de Red Uno.
El despliegue comunicacional estará plenamente disponible mediante la página web oficial www.reduno.com.bo para los usuarios en todo el territorio nacional. Asimismo, las distintas plataformas sociales como YouTube, Facebook y TikTok emitirán la cobertura continua de los eventos litúrgicos.
Agenda de transmisiones
Los seguidores en Bolivia podrán conectarse en los horarios establecidos para no perderse los encuentros centrales fijados en la agenda papal. Las transmisiones en vivo del 10 de noviembre de 2026 se realizarán en los siguientes momentos:
Esta conectividad multiplataforma busca acercar el mensaje del pontífice a los hogares bolivianos durante su viaje por la región. Los usuarios podrán acceder a la señal desde cualquier dispositivo móvil o computadora con conexión a internet.
Mira la programación en Red Uno Play