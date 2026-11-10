Recolectan recipientes de gran capacidad para llevar agua a familias afectadas por sequía en Pasorapa

La severa sequía que golpea al municipio de Pasorapa ha obligado a intensificar las acciones de ayuda humanitaria para evitar una crisis de salud en la población. Frente a este panorama, desde la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba se mantiene activa la campaña de recolección de recipientes de gran capacidad para almacenar y transportar agua potable hacia las zonas más golpeadas.

El asambleísta departamental Edwin Jiménez informó que las donaciones de bidones, turriles o pomos con capacidad de 20, 40, 50, 100 litros o más se recibirán de manera continua hasta el viernes por la mañana en los ambientes de la Asamblea.

La falta de almacenamiento adecuado ha llevado a los comunarios a buscar alternativas desesperadas para abastecerse, utilizando envases reciclados de menor tamaño para trasladar el recurso desde las lagunas de la zona.

"La gente en Pasorapa está llevando en bidoncitos de 5 litros, esos que eran de aceite, están llevando desde las lagunas. Hay un riesgo ya no solo para el ganado, sino en la salud de los niños y personas de la tercera edad", alertó Jiménez al describir la urgencia de dotar de recipientes limpios y aptos para consumo humano.

Pese a que varios ciudadanos ya han sumado sus aportes a la sede legislativa, los insumos reunidos hasta el momento resultan insuficientes para cubrir la demanda de las comunidades afectadas.

Por esta razón, la campaña dio un paso más allá al extender solicitudes formales de apoyo a firmas del sector industrial plástico:

"Ya personas de buen corazón nos han hecho la donación, tenemos ya algunos bidones acá, pero es insuficiente, necesitamos más [...] El día de hoy estamos enviando a nueve fábricas que trabajan con plásticos para que nos puedan dar una mano. Apelamos a la solidaridad y a la conciencia social de las empresas para que nos puedan donar estos materiales", concluyó el legislador.