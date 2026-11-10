"Nadie se pudo acercar": El testimonio de los vecinos de Tutimayu tras explosión de cisterna

Minutos de pánico e impotencia se vivieron la mañana de este lunes en el sector de Tutimayu, a la altura del kilómetro 17 de la carretera Cochabamba–Santa Cruz. Los pobladores de la zona presenciaron cómo un camión cisterna cargado de combustible perdió el control, se embarrancó por una pendiente y estalló repetidamente, dejando como saldo una persona fallecida y desatando un incendio forestal en el área.

"Lo que se ha visto es que fue la explosión y hemos corrido; rápidamente ha empezado el fuego. Se ha expandido hacia todo lado, no había ni caso de acercarnos, nada. Tres veces ha explotado, tres veces se ha sentido la explosión", relató un vecino de la zona, aún conmocionado por la magnitud de las deflagraciones que sacudieron la tranquilidad de la comunidad.

El estruendo inicial estuvo acompañado por un denso humo y un penetrante olor a gasolina que invadió de inmediato las zonas cercanas. Pese al miedo, la primera reacción de los comunarios fue intentar organizarse para brindar auxilio al conductor o sofocar las llamas. Sin embargo, la violencia del fuego y la escasez de recursos logísticos frustraron cualquier intento.

"No había caso de acercarnos. Pese a que abajo hay dos estanques de agua, faltaban baldes y nadie tenía baldes. Fuerte, fuerte. Y el olor a la gasolina igual estaba fuerte", agregó el testigo, reflejando el dolor de no haber podido hacer nada ante la ferocidad del incendio.

Los pobladores señalaron además que el vehículo descendía a gran velocidad antes del accidente, lo que hace presumir que sufrió una falla en el sistema de frenos.

La fuerza del fuego impidió todo rescate civil hasta la llegada de las unidades especializadas. El personal de la brigada BERSA de Bomberos y la división de Accidentes lograron ingresar al barranco de 35 metros, donde rescataron el cadáver calcinado de un varón —presuntamente el conductor del motorizado— a unos seis metros del punto de impacto.

La diseminación del combustible provocó un incendio forestal que puso en riesgo la vegetación del entorno. El trabajo conjunto entre el Cuerpo de Bomberos de la Policía y cuadrillas de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de Sacaba logró controlar los focos de calor y sofocar el fuego en el área boscosa. El caso y las investigaciones para la identificación oficial del fallecido quedaron en manos de la Fiscalía.