Kheyla necesita más de Bs. 100.000 para un ventilador mecánico que la devolverá a casa

Tras permanecer internada durante ocho meses en la unidad de cuidados intermedios del hospital Mario Ortiz en Santa Cruz, la pequeña Kheyla Vélez, de un año y cinco meses, muestra una alentadora mejoría clínica que acerca la posibilidad de su alta médica, de acuerdo a lo que se reporta mediante el sector 'Primero la gente'.

El pediatra intensivista Roberto Osinaga explicó sobre su condición que “ella no tiene fuerza para expandir su pulmoncito; por lo tanto, necesita el apoyo de una máquina, que es el ventilador mecánico”.

A pesar de las dificultades motrices que enfrenta, el especialista destacó el buen estado cognitivo de la menor, señalando que “es muy simpática, es muy sociable, sonríe con todo el mundo, le gusta mirar el celular, o sea que neurológicamente no está afectada”.

Sin embargo, continuar dentro del recinto médico representa un riesgo constante de infecciones, por lo que su traslado al hogar urge de un equipo estimado en más de cien mil bolivianos.

La fe inquebrantable de una madre trabajadora

Para cubrir los gastos diarios y medicamentos, su madre se dedica a la venta de dulces, manteniendo intacta su confianza en la recuperación total de la niña.

Ante este panorama, la progenitora expresó con profunda emoción que “yo sí tengo la esperanza, tengo la fe que Dios va a hacer milagro en mi hija; yo sé que seguro es un propósito que Dios está haciendo con mi hija”.

El médico añadió que existe un pronóstico favorable a largo plazo, afirmando que “ella podría dejar de depender de la máquina a largo plazo, aunque ella siempre va a tener su hipotonía”.

Las personas de buen corazón que deseen sumarse a esta cruzada para cambiar el destino de Kheyla pueden acudir directamente a la cama 6 de la unidad de Cuidados intermedios del Hospital de niños.