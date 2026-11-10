El Gobierno y el sector agroindustrial de Bolivia anunciaron este lunes la reactivación de las ventas de algodón del país al exterior, tras 15 años en los que ese sector no hizo exportaciones, con un primer envío que se hará esta semana al mercado paraguayo.



El anuncio fue realizado por el ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Oscar Mario Justiniano, junto al presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, y representantes de los productores de algodón.



Justiniano y los productores explicaron que esta reactivación fue posible mediante un trabajo coordinado para eliminar trabas burocráticas y normativas antiguas que frenaban la producción interna en favor de las importaciones, según un comunicado de prensa del Ministerio de Producción Sostenible.



El proceso comenzó con la emisión de certificaciones sanitarias a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasag) para garantizar que el algodón boliviano cumpla con los estándares internacionales de exportación, según la misma fuente.



"Con el levantamiento de todos los candados, hoy permitimos que algo tan valioso como el algodón boliviano vuelva a competir en el mundo y abastezca a nuestra propia industria", explicó el ministro, citado en el comunicado.



Justiniano también valoró el esfuerzo de los productores que mantuvieron a flote al sector pese a las "adversidades".



A su turno, Frerking mencionó que en 2025, se tenía unas 2.000 hectáreas sembradas de algodón.



"Este año subimos a 5.000 y para la campaña 2027 duplicaremos a 10.000 hectáreas. Además, recuperando la productividad con biotecnología, superaremos los 40 quintales de fibra por hectárea", afirmó el empresario.



Por su parte, el presidente de la Federación Departamental de Productores de Algodón (Fedepa) de Santa Cruz, Jesús Arce, destacó que este cultivo es resistente a la sequía y es clave para mejorar la economía rural, sustituir importaciones y generar empleo e inversiones en Bolivia.



Según información difundida por el Gobierno, además del primer envío a Paraguay, también se abrió el mercado peruano para las exportaciones de algodón boliviano.



La información oficial indica que se tiene como metas alcanzar las 50.000 hectáreas cultivadas en 2032 y llegar a las 100.000 hasta 2036. También se proyecta generar unos 250 millones de dólares anuales por la venta de fibra de algodón al exterior. EFE