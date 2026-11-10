Bolivia y Uruguay estrechan lazos comerciales y buscan consolidar una nueva alternativa logística para el comercio exterior

Con el objetivo de diversificar las rutas de comercio exterior y superar las vulnerabilidades logísticas del país, Bolivia y Uruguay avanzan en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales. El foco principal del acercamiento es posicionar la infraestructura portuaria y los servicios logísticos uruguayos como una vía estratégica para el comercio boliviano.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por el Instituto Nacional de Logística (Inalog) de Uruguay y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), reúne a empresarios de ambas naciones en un encuentro binacional destinado a intercambiar experiencias, identificar áreas de cooperación y trazar nuevas rutas de conexión comercial.

La necesidad de diversificar rutas

La urgencia de encontrar alternativas eficientes quedó en evidencia tras las recientes crisis de abastecimiento y transporte que atravesó Bolivia. Oswaldo Barriga, presidente de Caneb, recordó el impacto negativo de los prolongados conflictos en las carreteras:

"Si bien hemos pasado por situaciones como las vividas en mayo, junio, los 53 días de bloqueo, eso nos mostró que necesitamos buscar alternativas."

Ante este escenario, el sector exportador apunta a replicar los avances normativos y de infraestructura que Uruguay ha desarrollado durante las últimas cuatro décadas para consolidarse como un centro de prestación de servicios logísticos en la región.

Sectores beneficiados y conectividad

El plan contempla conectar la producción boliviana mediante una red intermodal que incluye transporte carretero y ferroviario hasta ciertos tramos, facilitando la salida al exterior a través de los puertos uruguayos. Sectores clave de la economía nacional figuran como los principales beneficiarios de esta alternativa: agroindustria, minería y sectores manufactureros (especialmente del sur de Bolivia)

"Podemos utilizar Uruguay como una salida muy importante para nuestras exportaciones y también para nuestras importaciones", destacó Barriga, enfatizando que el reto actual desde el lado boliviano consiste en construir las condiciones necesarias para llegar de manera más eficiente al país sudamericano y, al mismo tiempo, conocer a fondo la oferta de servicios portuarios disponibles.