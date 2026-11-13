Dólar oficial continúa a la baja y se cotiza por debajo de los Bs 11,70 este viernes

La cotización oficial de la moneda estadounidense vuelve a registrar una disminución este viernes 13 de noviembre, acumulando una nueva caída respecto a la jornada anterior.
12/11/2026 23:36
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El dólar oficial se cotiza en Bs 11,67 este viernes 13 de noviembre, registrando una disminución de tres centavos respecto a la jornada anterior, cuando se encontraba en Bs 11,70, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).
Con esta nueva variación, la moneda estadounidense mantiene su tendencia descendente y acumula nuevas reducciones durante noviembre, después de haber superado la barrera de los Bs 12 a finales de octubre.
Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:
Lunes 9 de noviembre: Bs 11,81.
Martes 10 de noviembre: Bs 11,75.
Miércoles 11 de noviembre: Bs 11,71.
Jueves 12 de noviembre: Bs 11,70.
Viernes 13 de noviembre: Bs 11,67.
El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.
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