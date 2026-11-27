El Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó y publicó la cotización oficial del dólar estadounidense a través de su sitio web institucional a las 23:30 de este jueves.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad financiera, el Tipo de Cambio Oficial (TCO) para este viernes 27 de noviembre se sitúa en 11,85 bolivianos por cada dólar estadounidense. Esta cifra representa una leve variación a la baja frente a los 11,86 bolivianos registrados durante la jornada del jueves 26 de noviembre, frenando la racha de incrementos que caracterizó los primeros días de la semana.

El tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia para el viernes 27 de noviembre de 2026 es de 11,85 bolivianos por dólar.

Evolución del tipo de cambio oficial en la semana:

Viernes 27 de noviembre: Bs 11,85 por dólar

Jueves 26 de noviembre: Bs 11,86 por dólar

Miércoles 25 de noviembre: Bs 11,83 por dólar

Martes 24 de noviembre: Bs 11,78 por dólar

Lunes 23 de noviembre: Bs 11,75 por dólar

El ente emisor recuerda a la ciudadanía y a los actores económicos que esta referencia cambiaria refleja la dinámica del mercado financiero nacional y sirve de base para las operaciones comerciales y financieras estipuladas bajo la normativa vigente. Las actualizaciones diarias pueden verificarse de manera oficial en el portal web del Banco Central de Bolivia.