El dólar oficial cruza la barrera de los Bs 12 este martes en Bolivia

El dólar oficial se cotiza en Bs 12,02 para este martes 27 de octubre, registrando un nuevo incremento respecto a la jornada anterior, cuando se encontraba en Bs 11,88, según la cotización proporcionada del Banco Central de Bolivia (BCB).

La moneda estadounidense registra una subida de Bs 0,14 en comparación con el lunes 26 de octubre, luego de los incrementos reportados durante la semana pasada.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Viernes 23 de octubre: Bs 11,84.

Sábado, Domingo y Lunes 26 de octubre: Bs 11,88.

Martes 27 de octubre: Bs 12,02.

Con esta nueva variación, el dólar oficial acumula un incremento de Bs 0,18 respecto al viernes 23 de octubre.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, mecanismo que permite ajustes en la cotización oficial.