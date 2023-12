"Nace una Estrella": Joven futbolista boliviano destaca en Brasil

Santa Cruz.

Nuestra nueva historia en "Nace una Estrella", tiene destino Brasil, debido a que en ese país destaca un joven boliviano de 15 años, su nombre es Josué Miguel Fernández Vela, quien se formó en la escuela Dios el Crack del ex futbolista Miguel Loaiza y siguiendo el proceso, este año pasó al club Betim con 5 años de proyección.

Josué nació en Santa Cruz de la Sierra, el 29 de agosto del 2008 y desde muy temprano se inclinó por el fútbol, actualmente en Betim, ya disputó el torneo Mineirinho como el de las categorías Sub - 15 y Sub - 17.

Fernández a parte de tener un talento único, es un agradecido con las oportunidades que está teniendo, tomando en cuenta que desde la escuela del profesor Micky Loaiza hoy se proyecta fuera de nuestras fronteras.

"Me siento muy agradecido con Dios en primer lugar , con mi familia, con el presidente del club Betim que me abrió las puertas y con la escuela el Crack del profe Loaiza", expresó.

Actualmente cursa el tercero de secundaria en el colegio Eden de la Villa Primero de Mayo lugar de su residencia, los demás cursos para llegar al bachillerato los hará a distancia enfocado en llegar a jugar en Primera División y la selección boliviana.

"Me gustaría debutar en Brasil, pero si se puede acá me gustaría hacerlo en Blooming. Me gustaría ser parte de la selección y debutar también con ellos", dijo.