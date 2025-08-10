NAABOL desmiente versiones sobre negativa de aterrizaje a aeronave que transportaba a Tuto

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) aclaró este domingo que son “falsas” las versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta negativa de aterrizaje a una aeronave que transportaba al expresidente Jorge Tuto Quiroga y su comitiva al Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza de la ciudad de Tarija.

Según la institución, el vuelo operado por la empresa AEROESTE, matrícula CP-2673, tipo B190, presentó su plan de vuelo el 10 de agosto a las 08:24, despegó a las 09:54 y arribó a Tarija a las 11:45. NAABOL señaló que el arribo se realizó conforme a lo establecido en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP), cumpliendo con todos los procedimientos de acceso y conocimiento de los operadores aéreos.

“Es importante destacar que el propio piloto, ya en ruta, reconoció que no realizó la coordinación previa correspondiente al vuelo respecto a los horarios de servicio del aeródromo, tal como establece la normativa aeronáutica”, señala parte del comunicado.

La entidad precisó que el Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza estuvo operativo el 10 de agosto en su horario regular de 12:00 a 22:00 HOB, y que el arribo de la aeronave se produjo antes del inicio oficial de operaciones. NAABOL explicó que, en estos casos, el ingreso a la plataforma se realiza con la autorización y supervisión del administrador aeroportuario.

Finalmente, la autoridad aeroportuaria reafirmó su compromiso con la transparencia y la seguridad operacional, asegurando que las operaciones aéreas se desarrollan con estricto cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad.

Mire el comunicado de NAABOL:

