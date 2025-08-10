Alianza Popular acusa de “fascistas” a evistas por ataques a casas de campaña

El diputado Evista, Renán Cabezas (MAS), acusó al sector liderado por Andrónico Rodríguez de actuar por desesperación ante la falta de respaldo popular.
10/08/2025 17:30
La Alianza Popular denunció este domingo que militantes afines al Evismo atacaron una casa de campaña en el distrito 9 de Cochabamba, acción que fue calificada de “fascista” por el senador Félix Ajpi, vocero de la Alianza Popular.
“Algún momento creímos que eran demócratas, pero habían sido fascistas de carácter terrorista, nada democráticos. Estamos en un momento difícil; la democracia no se lleva con este comportamiento fascista”, afirmó Ajpi, asegurando que entre los agresores había personas que se identificaron como parlamentarios.
Por su parte, el diputado Renán Cabezas (MAS), acusó al sector liderado por Andrónico Rodríguez de actuar por desesperación ante la falta de respaldo popular. “Están buscando victimizarse para tener adhesión de algún elector; sin embargo, el pueblo ya decidió su voto, rechazando el sistema electoral que defienden”, sostuvo.
