TEMAS DE HOY:
Gradería colpasó Motociclista Sofía Quiroz

23ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Alianza Popular acusa de “fascistas” a evistas por ataques a casas de campaña

El diputado Evista, Renán Cabezas (MAS), acusó al sector liderado por Andrónico Rodríguez de actuar por desesperación ante la falta de respaldo popular.

Hans Franco

10/08/2025 17:30

Foto: Félix Ajpi, vocero Alianza Popular
La Paz

Escuchar esta nota

La Alianza Popular denunció este domingo que militantes afines al Evismo atacaron una casa de campaña en el distrito 9 de Cochabamba, acción que fue calificada de “fascista” por el senador Félix Ajpi, vocero de la Alianza Popular.

“Algún momento creímos que eran demócratas, pero habían sido fascistas de carácter terrorista, nada democráticos. Estamos en un momento difícil; la democracia no se lleva con este comportamiento fascista”, afirmó Ajpi, asegurando que entre los agresores había personas que se identificaron como parlamentarios.

Por su parte, el diputado Renán Cabezas (MAS), acusó al sector liderado por Andrónico Rodríguez de actuar por desesperación ante la falta de respaldo popular. “Están buscando victimizarse para tener adhesión de algún elector; sin embargo, el pueblo ya decidió su voto, rechazando el sistema electoral que defienden”, sostuvo.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:30

El chavo

18:30

El chapulin colorado

19:30

Uno decide

21:30

Lo mejor de la gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:30

El chavo

18:30

El chapulin colorado

19:30

Uno decide

21:30

Lo mejor de la gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD