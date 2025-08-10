TEMAS DE HOY:
Internacional

Hay heridos y edificios colapsados: Un fuerte terremoto de 6,1 sacudió a Turquía

Aún no se tiene reportado pérdidas de vidas humanas. Se registraron seis réplicas con magnitudes superiores de 4 en la escala de Richter.

Naira Menacho

10/08/2025 17:01

Foto: Internet.
Turquía

Los pobladores de la región de Mármara, ubicada al noroeste de Turquía fueron sorprendidos por un fuerte terremoto de 6,1 sacudió este domingo. Hay un número aún no determinado de heridos y al menos diez edificios colapsados, según los primeros reportes.

Las autoridades señalaron que no se han reportado hasta el momento pérdidas de vidas, sin embargo, agregaron que son varios edificios y mezquitas las que quedaron destruidas.

El sismo se sintió en un amplio radio que incluye grandes ciudades como Estambul (situada a más de 200 kilómetros de distancia), Esmirna, Bursa y Kocaeli, y en solo una hora se registraron seis réplicas de magnitud superior a 4, elevando la preocupación de la ciudadanía.

Según los reportes de los medios de comunicación del lugar, las personas salieron de sus casas ante el pánico causado por el terremoto, y las autoridades exhortaron a no ingresar a los edificios hasta que estos sean seguros.

