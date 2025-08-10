CEPB y ANPB advierten que segundo debate presidencial pierde sentido sin la participación de todos los candidatos

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), dos de las tres entidades organizadoras del debate presidencial, enviaron este sábado una carta al presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, expresando su preocupación por la ausencia confirmada de al menos tres candidatos en el segundo debate presidencial convocado para el martes 12 de agosto en La Paz.

En la misiva, las instituciones advierten que, sin la presencia de todos los postulantes, “no se cumplen los objetivos” con los cuales nació la iniciativa, cuyo propósito es generar un espacio de intercambio de ideas y defensa de todas las propuestas electorales, con el fin de aportar al voto informado y garantizar que el evento sea plenamente participativo y equitativo.

“Un esfuerzo de esta naturaleza debe estar acompañado por la decisión de los candidatos y las alianzas políticas para aportar al pluralismo, el libre intercambio de ideas y el principio de igualdad plena”, señala el documento.

Asimismo, las entidades subrayan que la ausencia de aspirantes “impide que la ciudadanía pueda conocer y evaluar de manera completa e integral los planes electorales de las alianzas políticas, en un tema tan importante como la economía”.

En ese contexto, la CEPB y la ANPB solicitan al presidente del TSE tomar una decisión conjunta respecto al segundo debate, a fin de garantizar que se cumplan los principios de equidad, pluralismo y participación que sustentaron su organización desde el inicio.

