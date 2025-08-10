TEMAS DE HOY:
Comunidad

Reportan un incendio de magnitud en la zona de San Aurelio

Hasta el lugar se movilizaron los Bomberos para tratar de controlar el fuego. Se aguarda un informe oficial. 

Naira Menacho

10/08/2025 16:17

Foto: RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

Este domingo se reportó un incendio de magnitud en la zona de San Aurelio.

Según los primeros reportes, se trataría de terrenos cercanos a los cañaverales del ingenio azucarero que se encuentra en ese lugar.

Varias brigadas de bomberos se han desplazado hasta el lugar para controlar el fuego.

Se aguarda un informe oficial.

Noticia en Desarrollo...  

