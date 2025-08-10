Reportan un incendio de magnitud en la zona de San Aurelio

Este domingo se reportó un incendio de magnitud en la zona de San Aurelio.

Según los primeros reportes, se trataría de terrenos cercanos a los cañaverales del ingenio azucarero que se encuentra en ese lugar.

Varias brigadas de bomberos se han desplazado hasta el lugar para controlar el fuego.

Se aguarda un informe oficial.

Noticia en Desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play