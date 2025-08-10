Crisis de basura en La Paz: bloqueo en Alpacoma cumple una semana y la ciudad se llena de desechos

El bloqueo en el botadero de Alpacoma ingresó este domingo en su primera semana de movilización, provocando que gran parte de las calles paceñas se encuentren colmadas de basura. La medida de presión es impulsada por 63 trabajadores del relleno sanitario que exigen estabilidad laboral, el fin de los contratos temporales y el acceso a beneficios sociales.

Mientras la negociación entre los trabajadores y las autoridades municipales sigue sin avances, la acumulación de residuos genera preocupación entre los vecinos, quienes alertan sobre los riesgos para la salud pública.

“Es un peligro para todos, no está pasando el carro basurero”, expresó un vecino afectado.

En la zona de Miraflores, una residente señaló que la situación se agrava por la acción de animales callejeros. “Es un problema porque puede ocasionar enfermedades; la basura la rompen los perros callejeros y se riega por todas partes”, afirmó.

