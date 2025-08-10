(Video) Masacre en Ecuador: Ataque con arma de fuego deja ocho muertos en una discoteca

Ocho personas murieron en la madrugada del domingo 10 de agosto tras un ataque a tiros en los exteriores de una discoteca del cantón Santa Lucía, en la provincia costera de Guayas (Ecuador). De acuerdo con reportes policiales, los sicarios llegaron en vehículos, abrieron fuego contra una multitud que bebía en la vía pública y se dieron a la fuga. Entre las víctimas se encuentra Jorge Urquizo, hermano del alcalde del municipio y dueño del local, según confirmaron autoridades locales. Siete personas fallecieron en el sitio y una más murió en el hospital.

La policía indicó que, al acudir por una llamada de emergencia, encontró varias personas heridas y siete cadáveres. Una octava víctima falleció mientras recibía atención médica. Los primeros reportes apuntan a que los atacantes se movilizaban en dos camionetas - y, según otros testigos, también en motocicletas - antes de abrir fuego frente a la discoteca.

En la escena se levantaron cerca de 80 casquillos de 9 milímetros y de fusiles automáticos. Tras la balacera, los agresores “regresaron a los vehículos y huyeron por una ruta desconocida”.

Los cuerpos de las víctimas. siete hombres y una mujer, fueron trasladados a la morgue de Daule.

Entre los fallecidos en este ataque armado se encuentra Jorge Luis Urquizo, hermano del alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo

