Samuel Doria Medina rechaza guerra sucia y promete aumentar la Renta Dignidad en sus primeros 100 días de gobierno

El candidato presidencial Samuel Doria Medina criticó lo que calificó como una “guerra sucia” en su contra y aseguró que sus rivales recurren a rumores y falsedades debido a la falta de propuestas sólidas.

“Me hacen reír con esta guerra sucia. Soy el único político que se ha casado una sola vez; vamos a cumplir 42 años de casados en diciembre y, ¿saben qué dicen en redes sociales? Que me he divorciado porque tengo una amante. Hasta para hacer guerra hay que tener un poquito de cabeza”, expresó durante un acto de campaña.

Doria Medina también desestimó versiones que señalan que, de llegar al poder, eliminaría beneficios sociales. En ese sentido, recordó que fue el primer candidato en proponer un aumento a la Renta Dignidad.

“Es una injusticia que no se haya incrementado la Renta Dignidad. En un debate ya lo expliqué: no puede ser que siga en 350 bolivianos, que hace un año eran 50 dólares y hoy apenas son 22. Como un acto de justicia, en los primeros 100 días de mi gobierno vamos a aumentar la Renta Dignidad”, afirmó.

El postulante subrayó que su propuesta busca proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores y aseguró que su campaña seguirá enfocada en presentar soluciones concretas a los problemas del país, dejando de lado la confrontación sin contenido.

Mire el video:

