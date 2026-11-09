Ciro Messi marca dos golazos y se corona campeón con el Inter Miami: ¿heredó la magia de su papá?

Ciro Messi volvió a llamar la atención en las divisiones formativas del Inter Miami. El hijo menor de Lionel Messi fue una de las figuras de la categoría Sub 10 al marcar dos goles en la victoria por 10-3 frente a Athletum FC, resultado que le permitió a su equipo consagrarse campeón de la Legends Cup.

El primero de sus tantos fue el que más comentarios generó en las redes sociales. Rodeado por dos defensores, Ciro enganchó hacia el centro y sacó un zurdazo colocado que terminó en el fondo de la red. La jugada recordó algunos movimientos característicos de su padre y reavivó las comparaciones entre ambos.

Su segundo gol también tuvo una definición destacada. El pequeño se estiró para conectar el balón y sacó un remate bajo hacia el costado derecho del arquero, que no pudo evitar la conquista.

La celebración tuvo otro detalle especial: Lauti Suárez, hijo del delantero uruguayo Luis Suárez, también aportó goles para el triunfo y compartió los festejos con Ciro tras levantar el trofeo.

Con apenas ocho años, el menor de los Messi continúa sumando experiencias en la academia del Inter Miami, donde también juegan sus hermanos Thiago y Mateo. No es la primera vez que celebra un campeonato, ya que anteriormente se había consagrado con la categoría Sub 8 en la Dreams Cup, torneo en el que además recibió el premio MVP al jugador más valioso.

Mientras Lionel Messi y Antonela Roccuzzo suelen acompañar a sus hijos en sus actividades deportivas, Ciro empieza a escribir su propia historia en el fútbol formativo, con actuaciones que ya despiertan curiosidad entre los aficionados.