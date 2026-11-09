¿Quién asesinó al padre de Rony? La revelación que conmociona a Brasil

Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 años, murió apuñalado en el municipio de Terra Alta, en el estado de Pará. Una mujer fue detenida por el hecho, mientras la Policía investiga las circunstancias del crimen.

El fútbol brasileño está de luto tras conocerse el asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro, padre biológico del delantero Rony, actual jugador del Santos FC. El hecho se registró la tarde de este lunes 9 de noviembre en el municipio de Terra Alta, en el estado de Pará, Brasil.

De acuerdo con los reportes de medios locales, el hombre, de 72 años, habría muerto tras recibir varias puñaladas durante un episodio ocurrido después de una discusión con su pareja.

Tras el hecho, una mujer fue detenida y quedó a disposición de las autoridades. El caso se encuentra bajo investigación policial para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar los motivos de la discusión.

La noticia generó conmoción entre los seguidores del futbolista. El Santos FC expresó públicamente su solidaridad con Rony y toda su familia a través de un comunicado.

"El Santos Futebol Clube se solidariza con el atleta Rony y toda su familia en este momento de duelo tras la muerte de su padre", señaló la institución.

Además, el club informó que el delantero fue liberado de sus compromisos deportivos durante la tarde del lunes para acompañar a sus familiares en este difícil momento. También manifestó su disposición para brindarle todo el apoyo necesario.

Por el momento, las autoridades no difundieron un informe oficial detallado sobre la dinámica del crimen ni confirmaron el motivo exacto que desencadenó la discusión.