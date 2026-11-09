¡Un momento lleno de ternura! El papa detiene su papamóvil para bendecir a un pequeño

Durante su gira apostólica por tierras uruguayas, el Papa León XIV protagonizó uno de los momentos más enternecedores y virales del viaje al detener su papamóvil para bendecir a varios bebés entre los asistentes. La espontaneidad y dulzura del encuentro capturaron rápidamente la atención de millones de usuarios en las redes sociales.

El acontecimiento se desarrolló en medio de los recorridos del Pontífice por distintas ciudades del país, como Montevideo, Paysandú y Florida, donde congregó a cerca de 50,000 personas llenas de júbilo.

Durante el recorrido, el Santo Padre ordenó detener por completo el vehículo de seguridad al percatarse de los padres que alzaban con ilusión a sus pequeños entre la valla humana. Uno de los episodios más comentados fue el de un tierno recién nacido que continuó durmiendo profundamente, sin inmutarse ni por el bullicio de la multitud ni por el contacto directo de la bendición papal.

Asimismo, los elementos de seguridad cooperaron de inmediato para facilitar el acercamiento de los bebés, algunos con menos de un mes de nacidos, hasta la ventana del papamóvil. Este viaje marcó un hito significativo en la agenda del Pontífice, siendo el punto de partida de una extensa gira de 12 días por América Latina que continuará rumbo a Argentina.