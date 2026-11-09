VIDEO: Un caimán emerge del agua y sorprende a un motociclista en Brasil

Un motociclista estuvo a punto de ser atacado por un caimán que apareció repentinamente desde el agua mientras circulaba por una calle completamente inundada en Río de Janeiro, en Brasil. El dramático momento quedó registrado por una cámara de seguridad y se difundió en redes sociales.

El incidente ocurrió el sábado 7 de noviembre, durante una tormenta que golpeó la ciudad, en Estrada do Outeiro Santo, en el sector de Taquara, zona oeste de Río de Janeiro.

En las imágenes se observa cómo el reptil, que permanecía oculto bajo el agua, se aproxima a la pierna del conductor de reparto. Al percatarse del peligro, el motociclista aceleró rápidamente y logró escapar sin sufrir lesiones.

El animal era un caimán de cuello amarillo, macho, de 1,90 metros de longitud y aproximadamente 30 kilogramos de peso.

Tras el incidente, efectivos del Departamento de Bomberos realizaron la captura con el apoyo de especialistas del Instituto Jacaré. Luego de una evaluación, el reptil fue trasladado nuevamente a la Lagoa de Jacarepaguá.

Los residentes de la zona señalaron que este fue el segundo caimán observado en el sector en menos de un mes, lo que generó preocupación entre los habitantes.