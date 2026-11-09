Un joven se robó todas las miradas en las redes sociales después de protagonizar un video en el que demuestra su talento y entusiasmo al bailar cueca boliviana.

Lo que más llamó la atención de los internautas fue su vestimenta: una camisa a cuadros y una jardinera, prendas que hicieron que muchos lo relacionaran con la comunidad menonita.

Sin embargo, su soltura, coordinación y energía al bailar dejaron a más de uno sorprendido. Con cada paso y movimiento, el joven demostró que lleva el ritmo de la cueca en la sangre.

La particular combinación de vestimenta y baile despertó la curiosidad de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si realmente pertenecía a una comunidad menonita o simplemente había elegido un atuendo similar.

Aunque surgieron distintas especulaciones, el video no permite confirmar su identidad ni su pertenencia a esa comunidad.

Mientras tanto, las imágenes continúan circulando en plataformas digitales y acumulan comentarios de usuarios que destacan su habilidad, entusiasmo y pasión por la danza tradicional.