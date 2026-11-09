¿Te conectaste a TikTok para hacer un LIVE y de pronto te apareció una restricción? No necesariamente se trata de un error: la plataforma cuenta con sistemas automatizados y equipos de moderación que supervisan las transmisiones para detectar posibles incumplimientos de sus Normas de la Comunidad.

Entre las situaciones que pueden provocar una sanción están las siguientes:

1. Mostrar información personal o datos de contacto. Compartir números de teléfono, cuentas bancarias, códigos QR o datos privados durante la transmisión puede generar una sanción.

2. Dirigir a los usuarios a otras plataformas. Invitar a la audiencia a continuar una compra o conversación por WhatsApp, Instagram u otros servicios puede ser considerado una infracción, dependiendo del contexto y las políticas aplicables.

3. Promocionar o vender productos sin cumplir las reglas. La comercialización de artículos falsificados, productos prohibidos o contenido comercial que no respete los requisitos de TikTok puede ocasionar restricciones.

4. Utilizar lenguaje o abordar temas sensibles de forma inapropiada. El acoso, las amenazas, los ataques personales y la promoción de actividades peligrosas pueden provocar sanciones.

5. Mostrar vestimenta o elementos que infrinjan las normas. La desnudez, el contenido sexualmente sugerente o determinados elementos visibles en el fondo de la transmisión pueden activar los mecanismos de moderación.

6. Organizar sorteos o dinámicas sin respetar las condiciones. Algunas rifas, concursos y promociones pueden estar sujetos a requisitos específicos. Incumplirlos puede derivar en restricciones.

¿Qué puedes hacer si TikTok te restringe los LIVE?

No todo está perdido. Si recibiste una sanción, estos son los pasos que puedes seguir:

Revisa la notificación: busca el aviso de TikTok para conocer qué norma se habría incumplido y cuánto tiempo durará la restricción.

Presenta una apelación: si consideras que fue un error, utiliza la opción «Apelar» y explica de manera clara por qué la sanción no corresponde.

Revisa tus contenidos comerciales: si promocionas productos o servicios, verifica que cumplas los requisitos de divulgación y las políticas comerciales aplicables.

Modera los comentarios: designa moderadores y bloquea mensajes ofensivos, peligrosos o que puedan generar problemas durante la transmisión.

Evita repetir la conducta sancionada: las infracciones reiteradas pueden ocasionar restricciones más severas, incluso la pérdida de acceso a los LIVE.

Importante: las sanciones y los plazos dependen del tipo de infracción y de las políticas vigentes. No todas las restricciones duran lo mismo ni existe un plazo universal de 90 días aplicable a todos los casos.