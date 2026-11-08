Nasa anuncia que dos naves espaciales pasarán cerca de la Tierra en noviembre

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) anunció que dos naves espaciales de la misión ESCAPADE pasarán cerca de la Tierra durante noviembre de 2026.

Los sobrevuelos están previstos para los días 6 y 7, y 8 y 9 de noviembre, respectivamente. Según la agencia, ambos vehículos podrían observarse mediante telescopios durante las horas anteriores a su aproximación, antes de continuar su recorrido hacia Marte.

La información fue difundida por la Nasa a través de su cuenta oficial Nasa Solar System en la red social X. En la publicación, la agencia explicó que las dos naves espaciales gemelas realizarán sus aproximaciones de manera consecutiva como parte de las maniobras previstas para alcanzar el planeta rojo.

Las naves forman parte de Escapade, una misión espacial que comenzó en noviembre de 2025 y que tiene previsto llegar a Marte durante septiembre de 2027.

Antes de abandonar las proximidades terrestres, los vehículos aprovecharán una maniobra orbital que permitirá modificar su trayectoria.

¿Cuándo pasarán las naves de la Nasa cerca de la Tierra y cómo podrán observarse?

De acuerdo con el anuncio de la Nasa, la primera nave realizará su sobrevuelo entre el 6 y el 7 de noviembre de 2026, mientras que la segunda pasará entre el 8 y el 9 del mismo mes.

La agencia indicó que las personas que dispongan de un telescopio podrían identificar los vehículos durante las horas previas a cada aproximación.

Sin embargo, la observación no está garantizada y dependerá de las condiciones de visibilidad y de la ubicación del observador.

Según explicó la Nasa, cada nave podría aparecer como un punto tenue que se desplaza lentamente de este a oeste en el cielo. Esta descripción permite distinguir el movimiento esperado de los vehículos durante el periodo de observación.

Para facilitar su localización, la agencia compartió mapas estelares correspondientes a diferentes ubicaciones de Estados Unidos. Estos materiales permiten orientar la búsqueda de las naves durante las horas anteriores a los sobrevuelos.

¿Por qué las naves ESCAPADE regresan a las proximidades de la Tierra antes de viajar a Marte?

Las dos naves iniciaron su recorrido espacial en noviembre de 2025, cuando despegaron a bordo de un cohete New Glenn de Blue Origin desde el Complejo de

Lanzamiento 36, ubicado en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

El lanzamiento se realizó a las 3:55 de la tarde, hora estándar del este de Estados Unidos. Desde entonces, los vehículos han seguido una trayectoria que contempla una aproximación a la Tierra antes de emprender el tramo hacia Marte.

De acuerdo con la planificación descrita por la Nasa, las naves se encuentran en una fase previa a la denominada inyección transmarciana, una maniobra destinada a situarlas en la trayectoria necesaria para viajar hacia el planeta rojo.

La agencia señaló que esta operación está prevista para algún momento de noviembre de 2026 y permitirá aprovechar la velocidad adquirida por los vehículos durante su recorrido.

El efecto Oberth y la maniobra que impulsará las naves hacia Marte

Uno de los aspectos técnicos de la operación es el aprovechamiento del efecto Oberth, un principio de la mecánica orbital que permite obtener un mayor incremento de energía cuando un motor de cohete se enciende mientras la nave se desplaza a gran velocidad.

La Nasa explicó que la velocidad alcanzada antes de la maniobra permitirá utilizar este efecto para impulsar los vehículos hacia Marte. De esta manera, la aproximación terrestre forma parte de la estrategia de navegación de la misión.

El procedimiento constituye una etapa anterior a la llegada de las naves al planeta rojo y está relacionado con las condiciones necesarias para completar su desplazamiento interplanetario.

Según una comunicación previa de la Nasa, las naves espaciales Escapade tienen previsto llegar a Marte en septiembre de 2027. Una vez alcancen su destino, ingresarán inicialmente en una órbita de captura amplia alrededor del planeta.

Posteriormente, los equipos responsables de la misión realizarán operaciones para reducir y sincronizar las órbitas de ambos vehículos. Estas maniobras permitirán preparar las condiciones necesarias para desarrollar las actividades científicas previstas.

El cronograma divulgado por la agencia establece que la fase científica comenzará durante la primavera de 2028 en el hemisferio norte.

Fuente: El Tiempo.