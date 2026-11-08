¿Alguien tiene acceso a tu WhatsApp? Así puedes revisar y proteger tu cuenta

WhatsApp concentra conversaciones personales, fotografías, documentos y otros datos que los usuarios comparten a diario. Por eso, revisar qué dispositivos tienen acceso a una cuenta puede ayudar a detectar conexiones desconocidas y evitar que terceros consulten información privada.

La aplicación cuenta con una función que permite comprobar si la cuenta está vinculada a otros teléfonos, computadores o navegadores. Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes utilizan WhatsApp Web o alguna vez iniciaron sesión desde un equipo compartido.

¿Cómo saber si alguien tiene acceso a tu WhatsApp?

La revisión se realiza desde la opción Dispositivos vinculados, disponible tanto en Android como en iPhone.

En teléfonos Android:

Abre WhatsApp. Presiona los tres puntos de la parte superior derecha. Selecciona Dispositivos vinculados. Revisa la lista de equipos asociados a tu cuenta. Comprueba si reconoces los dispositivos y su actividad reciente.

En iPhone:

Ingresa a WhatsApp. Abre Configuración, en la parte inferior de la pantalla. Selecciona Dispositivos vinculados. Revisa las sesiones que aparecen en la lista.

La aplicación muestra información sobre los dispositivos conectados y su última actividad. Si aparece un equipo que no reconoces o una sesión que no recuerdas haber iniciado, conviene revisar ese acceso.

Es importante aclarar que encontrar un dispositivo vinculado no significa necesariamente que alguien esté leyendo tus conversaciones en ese instante. Puede tratarse de una sesión legítima que quedó abierta en otro equipo.

¿Cómo cerrar un dispositivo desconocido?

Si identificas una conexión que no reconoces, puedes retirarla sin desinstalar WhatsApp ni borrar tus conversaciones.

Sigue estos pasos:

Entra a Dispositivos vinculados. Selecciona el equipo que genera sospechas. Presiona Cerrar sesión. Repite el procedimiento si encuentras otros accesos desconocidos.

Después de cerrar la sesión, ese dispositivo perderá el acceso a tu cuenta y necesitará vincularse nuevamente para utilizarla.

Cinco medidas para proteger tu cuenta de WhatsApp

Además de revisar los dispositivos vinculados, existen otras opciones que ayudan a reforzar la seguridad:

1. Activa la verificación en dos pasos

Ingresa a Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos. Esta función permite establecer un PIN que WhatsApp solicitará cuando alguien intente registrar tu número nuevamente. Añade un correo electrónico de recuperación para facilitar el acceso si olvidas el código.

2. Nunca compartas el código de registro

WhatsApp envía un código de seis dígitos cuando alguien intenta registrar una cuenta. No lo compartas con otras personas, aunque aseguren que trabajan para la aplicación o que necesitan verificar tu identidad.

3. Activa el bloqueo de la aplicación

Puedes utilizar las opciones de bloqueo con huella dactilar o reconocimiento facial, según el teléfono. Así reduces el riesgo de que otra persona abra WhatsApp si tiene acceso físico a tu celular.

4. Mantén actualizado WhatsApp

Instala las actualizaciones disponibles desde Google Play o App Store. Las nuevas versiones pueden incluir mejoras de seguridad y correcciones de vulnerabilidades.

5. Protege el PIN de tu teléfono y tu tarjeta SIM

Evita utilizar claves fáciles de adivinar y protege el acceso a tu línea telefónica. Si pierdes el celular o sospechas que alguien tomó el control de tu número, contacta a tu operador para proteger la SIM.

¿Qué hacer si WhatsApp te avisa que tu número fue registrado en otro teléfono?

Si recibes un código de verificación que no solicitaste, no lo compartas. Puede significar que alguien intenta registrar tu número en otro dispositivo.

Si WhatsApp cierra tu sesión y muestra un aviso de que tu número ya no está registrado en ese teléfono, ingresa nuevamente tu número en la aplicación oficial y completa el proceso de verificación. Si tienes activada la verificación en dos pasos, también necesitarás el PIN correspondiente.

En caso de que no puedas recuperar el acceso, utiliza los canales oficiales de ayuda de WhatsApp.

Revisar periódicamente los dispositivos vinculados, activar la verificación en dos pasos y proteger los códigos de acceso son medidas sencillas que pueden ayudar a mantener la cuenta segura.