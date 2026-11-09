Una banda perforó un muro de 60 centímetros y robó $us 3.000 millones de un banco

Un robo de película sacudió a la ciudad de Concepción, en Chile. Una banda de al menos cinco delincuentes logró sustraer aproximadamente 3.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a poco más de 3 millones de dólares, de una sucursal del banco BCI, tras realizar una perforación en estructuras de concreto y utilizar herramientas industriales para llegar hasta las bóvedas de seguridad.

El atraco se produjo durante la madrugada del domingo y, según los primeros antecedentes, habría requerido planificación, conocimientos técnicos y varias horas de trabajo. Los responsables no ingresaron por la puerta principal del banco, sino que utilizaron un inmueble colindante para acceder a un patio interior y abrirse paso hasta el lugar donde se encontraba el dinero.

El fiscal regional del Biobío, Mario Elgueta, explicó que los delincuentes realizaron un forado desde un edificio aledaño para ingresar al patio interior de la entidad financiera. Posteriormente, utilizaron un sistema de oxicorte para acceder a las bóvedas, según Emol.

Las primeras pericias establecieron que uno de los muros del inmueble utilizado para ingresar tenía aproximadamente 60 centímetros de grosor. El fiscal calificó el trabajo como una intervención de gran magnitud.

El banco BCI del centro de Concepción en Chile. Foto: La Tercera

Hallaron una camilla dentro del banco

Entre los elementos encontrados en el lugar del robo llamó la atención una camilla, que podría haber sido utilizada para trasladar las bolsas o sacos con el dinero sustraído.

Juan Luis Fonseca, jefe de la Prefectura Provincial de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción, explicó que el objeto pudo cumplir una función logística durante el atraco.

La investigación preliminar apunta a que al menos cinco personas ingresaron a la entidad financiera. Además, los sospechosos habrían utilizado distintos vehículos para movilizarse y ejecutar las diferentes etapas del delito.

Los investigadores trabajan en reconstruir los movimientos de los responsables antes, durante y después del robo. Para ello, revisan las cámaras de seguridad del sector, aunque encontraron dificultades: una de las unidades exteriores presentó problemas de funcionamiento y el sistema interno de vigilancia también registró una falla.