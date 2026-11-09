Una tarde de esparcimiento se convirtió en tragedia este lunes en la Cascada de Julián, ubicada en la parroquia Quiroga del cantón Bolívar (provincia de Manabí, Ecuador). Una peligrosa y repentina crecida del río sorprendió a los visitantes, arrastrando a una mujer corriente abajo y poniendo en grave riesgo la vida de otra persona.

El incidente ocurrió cuando la fuerza del agua aumentó de forma imprevista, sin dar tiempo de reacción a las personas que se encontraban en el lugar. Una de las mujeres fue fuertemente embestida por la corriente y arrastrada río abajo antes de que pudiera ponerse a salvo.

En el mismo evento desgarrador, una segunda mujer estuvo a punto de correr con la misma suerte. Sin embargo, logró salvarse gracias a la audaz e inmediata intervención de un habitante del sector, quien reaccionó rápidamente para sacarla del agua a tiempo y evitar una doble tragedia.

Hasta el momento, los reportes oficiales y medios locales no han precisado el estado ni el paradero de la primera mujer arrastrada por la corriente, mientras los organismos de ayuda evalúan las acciones de búsqueda en la zona.

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