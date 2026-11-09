Boca encontró un amuleto bastante particular para celebrar sus conquistas. Se trata de Chucky, el famoso muñeco diabólico de las películas de terror, que se convirtió en uno de los protagonistas de los festejos del plantel xeneize tras la consagración ante Defensa y Justicia. Su presencia no es casualidad: detrás de esta cábala está el defensor Ayrton Costa, quien contó cómo llegó el juguete a sus manos y por qué lo considera una fuente de buena suerte.

La historia comenzó con un regalo. Un amigo le entregó el muñeco a Costa hace bastante tiempo y, desde entonces, el futbolista decidió conservarlo como parte de sus cábalas. Con el paso de los partidos, Chucky empezó a acompañarlo y terminó ganándose un lugar entre sus compañeros.

“Me lo regaló un amigo hace bastante y nos trae bastante suerte, todo suma y hay que aportar todo lo que sume. Ya pensamos en que la semana que viene jugamos otra final”, contó el defensor en diálogo con TNT Sports, durante los festejos por el título.

La escena no pasó inadvertida. En distintos videos de la celebración se pudo ver a Costa levantando a Chucky, que lucía la camiseta de Boca y una medalla de campeón. El jugador incluso se acercó a la cabina del DJ y se animó a pasar música mientras sostenía al muñeco.

La celebración también tuvo a Milton Giménez y Sebastián Villa entre los protagonistas de las imágenes que circularon en las redes sociales. Sin embargo, Chucky consiguió robarse buena parte de la atención y confirmar que ya no es solamente una cábala personal del defensor.

Una cábala que se extendió por el vestuario

La presencia del muñeco en los festejos de Boca tampoco fue una novedad para los seguidores del equipo. Después de la victoria en el Superclásico, la cuenta oficial del club había compartido un video del vestuario en el que Miguel Merentiel aparecía bailando con una máscara de Chucky.

De esta manera, lo que comenzó como una costumbre de Ayrton Costa empezó a contagiarse entre los integrantes del plantel. El muñeco pasó de ser un regalo de un amigo a convertirse en un invitado habitual de las celebraciones xeneizes.

El defensor no esconde su confianza en esta particular tradición. Su explicación es sencilla: si algo puede aportar buena suerte al equipo, vale la pena mantenerlo. Por eso, Chucky también estuvo presente en los festejos por la reciente consagración.

Chucky, un amuleto que también acompañó a la Selección argentina

El muñeco diabólico tiene antecedentes importantes en el fútbol argentino. También estuvo presente durante una de las etapas más exitosas de la Selección argentina, acompañando al equipo en la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Su aparición en la Albiceleste estuvo relacionada con una cábala del cuerpo técnico. Según contó Claudio Tapia, él y otros siete integrantes de la delegación habían prometido tatuarse al personaje si Argentina conseguía terminar con una sequía de 28 años sin títulos.

La promesa se cumplió después de que el seleccionado conquistara la Copa América 2021 y comenzara una etapa histórica, con cuatro títulos consecutivos. Los tatuajes también llegaron como parte de aquella tradición.

Ahora, Chucky tiene un nuevo capítulo en el fútbol argentino. De la mano de Ayrton Costa, el muñeco encontró un lugar en Boca y se sumó a los festejos del equipo.