Agresión en partido de fútbol: jugador recibe patada en la cabeza cuando estaba en el suelo

Un partido de fútbol barrial terminó en un violento enfrentamiento en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Argentina. Un jugador de 21 años fue agredido con una patada en la cabeza mientras se encontraba tendido en el campo de juego, en un episodio que quedó registrado en video y generó indignación.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde en las canchas conocidas como “Marquitos”, durante el encuentro entre Social Barrio Inta y Deportivo Merlo, correspondiente a un torneo local.

Según relató Mario González, padre del futbolista agredido, su hijo Maximiliano cayó durante una jugada y, cuando estaba en el suelo, un jugador del equipo rival se acercó y le dio una patada directamente en la cabeza.

“Como lo vio tirado en el piso, fue y le pegó una patada en la cabeza. Fue tremendo”, contó González al medio El Chubut.

Después del ataque, el agresor intentó escapar, pero fue alcanzado por otros jugadores. La situación desencadenó una pelea generalizada, con corridas, empujones y golpes entre integrantes de ambos equipos.

Terminó en el hospital tras presentar nuevos síntomas

Tras la agresión, Maximiliano fue trasladado por su padre en un vehículo particular al Hospital María Humphreys. En una primera evaluación, los médicos le indicaron que regresara si presentaba nuevos síntomas y le permitieron volver a su domicilio.

Sin embargo, alrededor de la 1:30 de la madrugada comenzó a sentirse mal. Según explicó su padre, presentaba sangrado nasal y pérdida de líquido por los oídos, por lo que decidieron llevarlo nuevamente al centro médico.

Allí le realizaron una tomografía y permaneció bajo observación hasta aproximadamente las 6:00, cuando recibió el alta. El estudio no habría detectado lesiones graves, aunque posteriormente comenzó a presentar inflamación en la zona de la nuca.

“Le quedó un trauma bárbaro por esa patada. No puede ni mirar el teléfono. Qué consecuencias puede traer, todavía no lo sabemos”, manifestó su padre.

La Policía también fue atacada con piedras

La violencia no terminó con la agresión al futbolista. El jefe de la Subcomisaría del barrio INTA, Brian Alarcón, explicó a LU20 Radio Chubut que los efectivos tuvieron que intervenir para separar a los involucrados y resguardar al árbitro.

En medio de los incidentes, algunos participantes comenzaron a arrojar piedras contra el personal policial. Según el jefe policial, ninguna llegó a impactar contra los efectivos, aunque la situación obligó a reforzar la intervención para controlar el enfrentamiento.

Por su parte, Mario González manifestó que buscará que se tomen medidas contra el responsable de la agresión. La familia tenía previsto presentarse ante la Liga y no descartaba realizar una denuncia policial.

“Lo podría haber matado tranquilamente”, advirtió el padre del joven sobre la gravedad del ataque.