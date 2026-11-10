El padre de un jugador del Santos muere en Brasil y Neymar ofrece su avión privado

Una tragedia conmocionó al fútbol brasileño. Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 años y padre del delantero Rony, actual jugador del Santos, murió tras ser apuñalado en el cuello durante un ataque ocurrido en Terra Alta, en el estado de Pará, Brasil. Por el hecho, una mujer fue detenida y puesta a disposición de las autoridades.

El crimen ocurrió el lunes, en el barrio Novo. La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro de salud, pero falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas, de acuerdo al portal O Globo.

La Policía Militar intervino tras recibir una denuncia y detuvo en el lugar a una sospechosa identificada como Selma Soares Cordovil, de 48 años. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros, que habría sido utilizado en el ataque.

La Policía Civil quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y establecer el motivo del crimen.

Neymar ofrece su avión privado

La muerte de su padre golpeó profundamente a Rony, quien fue liberado de las actividades del Santos para trasladarse y acompañar a su familia en este difícil momento.

Uno de los gestos que llamó la atención fue el de su compañero de equipo Neymar, quien puso a disposición su avión privado para facilitar el traslado de sus familiares hasta Pará.

El propio delantero agradeció públicamente el apoyo recibido y destacó la solidaridad de Neymar a través de sus redes sociales.

"Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad para ofrecer su avión y ayudarnos en este momento, posibilitando el traslado de mi familia", escribió.

Rony expresa su dolor

A través de una publicación, el futbolista manifestó la tristeza que atraviesa por la pérdida de su progenitor y señaló que busca fuerzas en su fe para afrontar este momento.

"Hoy recibí una de las noticias más difíciles de mi vida: el fallecimiento de mi padre. Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón, pero permanezco firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sustento y que nos dará fuerzas para atravesar este difícil camino", expresó.

También agradeció al Santos, al cuerpo técnico encabezado por Cuca, a sus compañeros, familiares y a todas las personas que le hicieron llegar mensajes de solidaridad.

El Santos Futebol Clube manifestó su solidaridad con el delantero y su familia, además de confirmar que el jugador fue liberado de las actividades del plantel durante la tarde del lunes para acompañar a sus seres queridos.