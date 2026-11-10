Sporting Santa Cruz celebra a su primer convocado a la Selección Boliviana Sub-15

A tan solo siete meses de su fundación, el club Sporting Santa Cruz marcó un hito histórico en su corta pero prometedora trayectoria. El joven mediocampista Luis Osvaldo Surriabre fue convocado oficialmente a la Preselección Boliviana Sub-15, convirtiéndose en el primer futbolista de la institución en recibir el llamado para vestir la camiseta nacional.

Surriabre forma parte de la nómina de 24 jugadores elegidos por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para afrontar un nuevo microciclo de trabajo, el cual se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra entre el 11 y el 20 de noviembre de 2026.

Luis Osvaldo Surriabre figura en la lista oficial de convocados a la preselección boliviana Sub-15.

El fruto de un proyecto de formación integral

Nacido en este mismo 2026, Sporting Santa Cruz se propuso desde su génesis transformar el panorama de la formación de talentos en el país. El objetivo principal de la institución ha sido ofrecer a los niños y jóvenes un entorno de desarrollo profesional que combine metodología de vanguardia, infraestructura adecuada y un fuerte enfoque en el crecimiento tanto deportivo como personal.

Para la directiva, esta primera convocatoria no es solo un mérito individual del deportista, sino la validación de un proyecto a largo plazo que busca potenciar el talento boliviano desde las bases.

Luis Osvaldo Surriabre

"Esta convocatoria tiene un significado muy especial para nosotros. Sporting nació con el sueño de formar jugadores capaces de representar a Bolivia y competir internacionalmente. Ver a nuestro primer futbolista convocado a una selección nacional, en nuestro primer año de vida, nos llena de orgullo y nos confirma que estamos construyendo un camino lleno de oportunidades para nuestros jóvenes. Este es apenas el comienzo de lo que queremos lograr", afirmó Rodrigo Marion, presidente y director deportivo del club, destacando su profunda satisfacción por este logro trascendental.

El impacto de esta noticia trasciende las oficinas del club; representa una fuente directa de motivación para los cientos de niños y jóvenes que entrenan día a día bajo los colores de Sporting Santa Cruz con la ilusión de llegar al profesionalismo y representar a la Verde.

Con este impulso, la institución reafirma su compromiso de continuar invirtiendo en profesionales capacitados, infraestructura y experiencias competitivas de alto nivel. Desde el club enviaron sus más sinceras felicitaciones a Luis Osvaldo Surriabre, augurándole el mayor de los éxitos en esta exigente etapa con la selección nacional.

Luis Osvaldo Surriabre