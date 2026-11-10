Cotoca conquista cuatro títulos en el Torneo Internacional de Villa Montes

La Academia Municipal de Cotoca tuvo una destacada participación en el Torneo Internacional Copa de Campeones, disputado en Villa Montes, donde consiguió cuatro trofeos en las categorías Sub-9, Sub-10, Sub-11 y Sub-12.

La delegación cotoqueña fue la única academia que presentó seis categorías en el certamen, en el que también participaron otras escuelas de fútbol del país.

En cuanto a los resultados, la Sub-9 obtuvo el subcampeonato de la Copa Plata, mientras que la Sub-10 se consagró campeona de esa misma competición. Por su parte, las categorías Sub-11 y Sub-12 conquistaron los títulos de la Copa Oro.

Uno de los momentos especiales fue la participación de la Sub-9, cuyos integrantes salieron por primera vez de Cotoca para competir en un torneo de estas características.

Gutiérrez destacó el trabajo de la academia

El director de Deportes de Cotoca, Limberg “Bomba” Gutiérrez, expresó su satisfacción por los resultados y destacó el esfuerzo de los futbolistas durante el campeonato.

“Feliz de poder haber conquistado estas cuatro copas”, manifestó durante una entrevista televisiva.

También agradeció el respaldo del alcalde Elvio Pinaya y de los padres de familia, quienes acompañaron a los pequeños durante el campeonato, disputado bajo temperaturas que alcanzaron los 40 grados en Villa Montes.

Foto: Red Uno de Bolivia.

Gutiérrez resaltó además el trabajo de los profesores que forman parte del proyecto, entre ellos Aroldo Saucedo, Fernando Salvatierra, Cotoca González y Cotoca Torres.

Foto: Red Uno de Bolivia.

Con cuatro trofeos en su regreso de Villa Montes, la Academia Municipal de Cotoca celebró una participación que refleja el trabajo de formación deportiva que desarrolla con sus diferentes categorías.