¿Qué pasó con el boxeador que sufrió una brutal hinchazón en la cabeza en plena pelea?

El boxeador británico Zak Miller ya se encuentra fuera del hospital y se recupera favorablemente después de protagonizar uno de los episodios más impactantes del boxeo reciente. El púgil de 29 años sufrió una aparatosa hinchazón en la cabeza durante su combate contra Gully Powar, disputado el sábado 7 de noviembre en el AO Arena de Manchester, Inglaterra.

La lesión se produjo después de un choque accidental de cabezas en el sexto asalto. Con el paso de los minutos, la inflamación comenzó a extenderse por su frente y alrededor de los ojos, hasta provocar una deformación que generó preocupación entre los aficionados y los comentaristas de la velada.

El médico de ring revisó a Miller durante el noveno asalto y le permitió continuar. Sin embargo, en el décimo, al comprobar que la hinchazón había empeorado considerablemente, decidió detener el combate.

Como la lesión fue consecuencia de un choque accidental, el resultado se definió mediante las tarjetas de los jueces. Gully Powar se llevó la victoria por decisión técnica unánime y conquistó el título británico vacante de peso pluma.

La actualización que llevó tranquilidad

Después de la pelea, Miller fue atendido por el equipo médico de la arena y trasladado directamente a un hospital para someterse a nuevos controles. Allí permaneció bajo observación y recibió una evaluación médica completa.

Su representante, Kevin Maree, fue el encargado de comunicar las primeras noticias positivas sobre su estado de salud. Explicó que los médicos estaban satisfechos con su evolución y agradeció las numerosas muestras de preocupación recibidas.

La actualización más reciente llegó este martes, cuando el medio especializado The Ring informó que el boxeador ya había abandonado el hospital y se encontraba recuperándose favorablemente.

Aunque no se hicieron públicos los resultados específicos de cada examen médico, la salida del centro hospitalario representa una noticia alentadora después de la preocupación que generaron las imágenes de su lesión.