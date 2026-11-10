Cuando el dolor no espera: Neymar le prestó su avión a Rony para que llegue a despedir a su padre

El futbolista Rony atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el asesinato de su padre, Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 años, ocurrido la tarde del lunes 9 de noviembre en el municipio de Terra Alta, en el estado brasileño de Pará.

Según las primeras informaciones policiales, el hombre recibió una puñalada en el cuello en el barrio Novo. Una mujer de 48 años, identificada como Selma Soares Cordovil, fue detenida en flagrancia como sospechosa del homicidio. La Policía Civil quedó a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen, que habría ocurrido después de una discusión.

Tras conocer lo sucedido, el Santos liberó al delantero de sus compromisos deportivos para que pudiera viajar y acompañar a sus familiares. En medio de ese difícil momento, Neymar tuvo un gesto que fue especialmente valorado por su compañero: puso su avión privado a disposición de Rony y su familia para facilitar su traslado hasta Pará.

El propio jugador confirmó la ayuda a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento al futbolista brasileño por su generosidad y disposición.

“Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad al ofrecer su avión para ayudarnos en este momento, haciendo posible que mi familia viaje”, escribió Rony.

El delantero también agradeció al Santos, al cuerpo técnico encabezado por Cuca y a todas las personas que le hicieron llegar sus muestras de cariño y solidaridad.

Por su parte, el club difundió un comunicado de condolencias y aseguró que brindará toda la asistencia necesaria al futbolista y a sus familiares. Además, dejó en suspenso la fecha de su regreso a los entrenamientos, permitiéndole permanecer junto a sus seres queridos el tiempo que considere necesario.