Conmoción en el Bayern: revelan que Jamal Musiala tiene una enfermedad difícil de curar

La situación de Jamal Musiala genera preocupación en el Bayern Múnich. El joven futbolista alemán padece una enfermedad neurológica que, según reveló Uli Hoeness, presidente honorario de la institución, no es fácilmente curable y solamente puede mantenerse controlada hasta cierto punto mediante medicamentos.

Las declaraciones fueron realizadas por Hoeness durante una entrevista con la televisión pública bávara BR, donde reconoció que existe incertidumbre sobre la recuperación completa del mediapunta de 23 años.

"Nos enfrentamos a un dilema. Tiene una enfermedad que no es fácilmente curable, pero que puede controlarse hasta cierto punto con medicamentos. Sin embargo, no sabemos si volverá a alcanzar el nivel de rendimiento que tenía antes", manifestó el dirigente.

Sus palabras generaron un fuerte impacto porque no solamente hacen referencia a la salud del futbolista, sino también a las dudas sobre su futuro rendimiento. Musiala es una de las principales figuras del Bayern y renovó su contrato en febrero de 2025 hasta 2030.

Musiala junto a Harry Kane. Foto: redes sociales.

Hoeness incluso mencionó el aspecto económico de la situación y planteó un escenario hipotético sobre su vínculo contractual: "Imagínense si el Bayern cuestionara su contrato y dijera: lo que es capaz de ofrecer ahora ya no se corresponde con lo estipulado en el contrato".

¿Qué enfermedad tiene Jamal Musiala?

El futbolista presenta un trastorno neurológico que le provoca episodios de ausencia, conocidos como absences. Estos episodios se hicieron visibles durante la pretemporada, cuando sufrió dos desvanecimientos en partidos amistosos.

El propio jugador había informado anteriormente que se trataba de episodios temporales, breves y tratables, relacionados con una disfunción neurológica.

Aunque el tratamiento permite controlar el problema, las declaraciones de Hoeness abrieron interrogantes sobre su evolución y la posibilidad de recuperar su mejor versión futbolística.

Actualmente, Musiala también se encuentra recuperándose de una lesión muscular y ya volvió a trabajar con el grupo, aunque su disponibilidad para competir dependerá de su evolución.

Por ahora, no existe una confirmación médica que establezca que el futbolista no podrá volver a su máximo nivel. Sin embargo, las palabras del presidente honorario del Bayern dejaron en evidencia la preocupación que existe en el entorno del club por la salud y el futuro de una de sus principales estrellas.