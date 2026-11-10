[VIDEO] La espectacular atajada de Vozinha con la que Colo Colo gritó campeón

Colo Colo ya celebraba el título, pero todavía quedaba una última amenaza. En el minuto 97, cuando Ñublense tuvo la oportunidad de empatar el partido, apareció la figura de Vozinha para protagonizar una atajada que terminó valiendo un campeonato.

El arquero caboverdiano, de 40 años, se estiró hacia su palo izquierdo para detener un potente remate rasante de Fernando Ovelar. La pelota llevaba destino de gol, pero el guardameta reaccionó a tiempo, controló sin dar rebote y desató la celebración del Cacique.

El equipo albo venció 2-1 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, y aseguró el título con tres jornadas de anticipación.

El partido tuvo emociones desde el inicio. Arturo Vidal abrió el marcador a los 13 minutos con una definición de primera tras un tiro de esquina. Sin embargo, Lucas Molina igualó para Ñublense a los 28'.

Vozinha celebrando el título de Colo-Colo. Foto: redes sociales.

Cuando el empate parecía definitivo, Javier Correa habilitó a Marcos Bolados, quien anotó el 2-1 a los 92 minutos. Pero la última palabra la tuvo Vozinha con una intervención espectacular en el tiempo añadido.

Vozinha celebrando el título de Colo-Colo. Foto: redes sociales.

Con este triunfo, Colo Colo alcanzó los 61 puntos y sacó una diferencia de 10 unidades sobre Universidad de Chile, que suma 51 cuando quedan apenas nueve puntos en disputa. Así consiguió su estrella número 35 y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

De figura mundialista a héroe del Cacique

Vozinha, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias, llegó a Colo Colo en agosto, después de destacarse con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026. Su rendimiento ante España y Argentina lo puso entre los protagonistas del certamen e incluso recibió una nominación al Balón de Oro.

Vozinha celebrando el título de Colo-Colo. Foto: redes sociales.

Su llegada al fútbol chileno no estuvo acompañada de una titularidad inmediata, pero cuando tuvo su oportunidad respondió con actuaciones importantes. La última fue, posiblemente, la más decisiva: una atajada para asegurar un campeonato.

«Vine aquí para eso, para ganar el título. Gracias a Dios lo conseguimos y estoy muy feliz y muy contento», expresó el guardameta después de la consagración.

Ahora, además de celebrar su primer título con Colo Colo, Vozinha tiene otro objetivo: disputar la Copa Libertadores 2027. Su contrato vence en diciembre y su continuidad dependerá de una cláusula de extensión automática vinculada a los minutos disputados.

Consultado sobre su futuro, el arquero prefirió disfrutar el momento: «Hoy es día de celebrar, después hablamos del futuro».

En Chillán, Colo Colo levantó su estrella 35, pero hubo una imagen que se robó todos los aplausos: Vozinha volando en el minuto 97 para convertir una atajada en una auténtica jugada de campeonato.