Nabil Nacif, la apuesta de gol de Bolivia: tiene 17 años y quiere hacer historia en La Verde

Con apenas 17 años, Nabil Nacif comienza a vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. El delantero de Oriente Petrolero recibió su primera convocatoria a la selección absoluta de Bolivia y se ilusiona con aportar sus goles en los próximos compromisos de La Verde ante Perú y Ecuador.

Nacif, que cumplió años en septiembre, es el futbolista más joven de la actual convocatoria de Óscar Villegas. Aunque ya tuvo experiencia en las selecciones menores, esta será su primera oportunidad de compartir con el equipo absoluto.

El llamado lo tomó con mucha alegría, pero también con responsabilidad, después de haber pasado por distintos procesos en las categorías inferiores.

“Claro que sí, porque hemos pasado por varios procesos con los profes de las categorías inferiores. Entonces, como te digo, muy contento y vengo preparado y Dios mediante va a salir todo muy bien”, expresó el joven atacante.

Llega en buenas condiciones

El delantero también aseguró que llega sin lesiones ni molestias físicas. Después de sus compromisos con Oriente Petrolero, trabaja para recuperar energías y estar listo para lo que viene con la selección.

“Yo perfectamente, como te digo, recuperando lo que son los partidos con mi club, pero muy bien ahorita, recuperar y estar tranquilo para lo que se viene”, manifestó.

Quiere escribir su propia historia

Con la ausencia de un referente como Marcelo Martins en el horizonte de la selección, Nacif fue consultado sobre si se ve como su sucesor. Sin embargo, el joven atacante dejó claro que quiere construir su propio camino y no cargar con esa comparación.

“Yo me veo como delantero de la selección y Dios mediante se ve así”, respondió.

A sus 17 años, Nabil Nacif tiene por delante una oportunidad importante para demostrar su capacidad. Su primera convocatoria ya es una realidad y ahora espera convertir esa ilusión en minutos y goles con la camiseta de Bolivia.