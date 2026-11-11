¿Por qué el fútbol llora la muerte de un histórico integrante de Los Palmeras?

El fútbol también tiene recuerdos que van más allá de los goles y los resultados. Uno de ellos tiene como protagonista a Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras, quien murió este martes a los 76 años y dejó una huella en una de las finales más recordadas de la Copa Sudamericana.

El músico argentino fue uno de los protagonistas de aquella histórica previa del 9 de noviembre de 2019, cuando Colón de Santa Fe enfrentó a Independiente del Valle en la final del torneo continental, disputada en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay.

Junto a Los Palmeras, Camino salió al escenario para interpretar canciones que hicieron cantar a miles de hinchas sabaleros. Uno de los momentos más emotivos llegó con Soy Sabalero, tema que se convirtió prácticamente en un himno para los seguidores de Colón y que hizo vibrar las tribunas.

La presentación quedó grabada en la memoria de los aficionados. Aunque Colón terminó perdiendo aquella final por 3-1 ante Independiente del Valle, la actuación musical de Los Palmeras se convirtió en una de las postales más recordadas de esa jornada.

Un hincha de Colón que hizo historia

La relación de Marcos Camino con el fútbol no fue solamente artística. El acordeonista también era reconocido por su cariño hacia Colón de Santa Fe, club con el que compartía una fuerte identificación.

Por eso, su fallecimiento también representa una pérdida para el mundo sabalero, que recuerda aquella noche en la que su música acompañó a miles de hinchas en una final internacional.

Más de 50 años junto a Los Palmeras

Camino fue uno de los fundadores de Los Palmeras y una figura fundamental en la historia de la cumbia santafesina. Este año había anunciado su retiro de los escenarios después de más de cinco décadas de trayectoria, decisión que relacionó con cuestiones de edad y salud.

Su muerte se conoció luego de que fuera encontrado sin vida en el estudio de grabación de la agrupación. Según las primeras informaciones policiales, su cuñada alertó a las autoridades al notar que había ingresado al lugar y no había vuelto a salir. La investigación quedó en manos de las autoridades competentes.

Hoy, su acordeón deja de sonar, pero aquella presentación junto a Los Palmeras en la final de la Sudamericana seguirá siendo uno de los recuerdos que unen su música con la pasión del fútbol.