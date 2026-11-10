En pleno partido: un codazo brutal termina con un futbolista hospitalizado y un pulmón colapsado

Un impactante episodio sacudió la jornada de la Major League Soccer (MLS) este fin de semana. El futbolista canadiense Jacob Shaffelburg, extremo de Los Angeles FC (LAFC), terminó internado de urgencia tras recibir un violento codazo en las costillas que le provocó múltiples fracturas y un neumotórax (colapso parcial de pulmón).

El lamentable incidente ocurrió en el estadio Lumen Field durante el encuentro frente a Seattle Sounders por la última fecha de la fase regular. Shaffelburg había ingresado desde el banco de suplentes para disputar el tramo final del partido. Apenas siete minutos después de pisar el campo, en una jugada por la banda derecha, el defensor Jackson Ragen impactó directamente su codo derecho contra el torso del atacante de 26 años.

Pese a que el canadiense cayó al césped tomándose el pecho con evidentes muestras de dolor y tuvo que ser retirado de inmediato por el personal médico, el árbitro del encuentro solo sancionó la jugada con tarjeta amarilla, lo que generó un fuerte rechazo en redes sociales y medios deportivos.

Tras ser trasladado a un centro médico cercano, los estudios confirmaron la severidad del diagnóstico: la rotura de varias costillas y el ingreso de aire en la cavidad pleural. Aunque el club aún no emitió un parte con los plazos exactos de rehabilitación, la lesión descarta a Shaffelburg de la convocatoria con la selección de Canadá para esta fecha FIFA y pone en serio riesgo su participación en el inicio de la postemporada.

El momento de la baja representa un duro golpe táctico para el conjunto angelino, que se alista para disputar la primera ronda de los playoffs ante St. Louis el próximo 23 de noviembre. En la actual campaña, el atacante había registrado 28 apariciones y cinco asistencias, consolidándose como una de las piezas habituales en el esquema del equipo.

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