¡Partidazo! Perú vs. Bolivia: día, hora y cómo seguir el encuentro en vivo

La selección boliviana tiene una nueva prueba internacional. Este viernes 13 de noviembre se enfrentará a Perú en un partido amistoso que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en Lima.

El encuentro está programado para las 21:00, hora de Bolivia. El compromiso forma parte de la fecha FIFA de noviembre y servirá a ambos seleccionadores para continuar evaluando a sus planteles.

Los convocados de Bolivia

El entrenador Óscar Villegas convocó a 25 futbolistas para los amistosos frente a Perú y Ecuador. Entre los nombres destacados aparecen Carlos Lampe, Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Moisés Paniagua y el joven delantero Nabil Nacif, de 17 años, quien recibió su primera convocatoria a la selección absoluta.

La lista también contempla nuevos nombres y futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo nacional.

La convocatoria de Perú

Por su parte, Mano Menezes llamó a 26 jugadores para enfrentar a Bolivia. En la nómina destacan el arquero Pedro Gallese, el defensor Erick Noriega, los mediocampistas Andy Polo y Yoshimar Yotún, además de los delanteros Gianluca Lapadula, Luis Iberico y Adrián Ugarriza.

Una de las novedades es Francesco Andrealli, quien aparece como una de las apuestas jóvenes del seleccionado peruano.

¿Cómo llegan Perú y Bolivia?

La Verde afronta este compromiso como parte de su preparación y evaluación de jugadores de cara a los próximos desafíos internacionales. Villegas tendrá la oportunidad de observar a futbolistas jóvenes y probar alternativas en distintas posiciones.

Perú, bajo la conducción de Mano Menezes, también busca consolidar su equipo y encontrar respuestas después de una etapa de resultados adversos. El amistoso ante Bolivia será una oportunidad para mostrar una mejor imagen ante su público.

Antecedentes entre ambas selecciones

El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos se disputó el 20 de marzo de 2025, por las eliminatorias sudamericanas. En aquella ocasión, Perú ganó por 3-1 en Lima. Andy Polo, Paolo Guerrero y Edison Flores marcaron para el conjunto peruano, mientras que Miguel Terceros anotó para Bolivia.

Red Uno tendrá el minuto a minuto

Red Uno de Bolivia realizará el minuto a minuto del partido en su página web, con el seguimiento de todas las jugadas, los goles y las incidencias que ocurran durante el encuentro.

Con dos selecciones que buscan aprovechar esta fecha FIFA, Perú y Bolivia se preparan para un nuevo enfrentamiento este viernes en Lima.