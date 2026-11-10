Costa desmiente contactos con Gareca y Quinteros para dirigir a La Verde: “Totalmente especulativo”

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, salió al paso de los rumores sobre una supuesta búsqueda de entrenador para la selección boliviana y negó que existan contactos con Ricardo Gareca o Gustavo Quinteros para asumir la dirección técnica de La Verde.

En los últimos días circularon versiones en redes sociales sobre posibles conversaciones con ambos entrenadores. Sin embargo, Costa calificó esas informaciones como especulaciones y aseguró que no existe ningún acercamiento con otros candidatos.

“Totalmente especulativo, no hay ningún avance, ninguna conversación con ningún potencial técnico de la selección. El técnico es Óscar Villegas y punto”, afirmó el titular de la FBF ante los medios de comunicación.

Las versiones también mencionaban al argentino Ricardo Gareca, con experiencia al frente de la selección peruana, y a Gustavo Quinteros, quien dirigió a Bolivia y posteriormente trabajó con selecciones y clubes de Chile y Argentina.

Por otra parte, Costa fue consultado sobre la situación de Villegas ante el Tribunal de Ética. Al respecto, explicó que se trata de un órgano independiente y que la Federación únicamente recibe las determinaciones cuando estas son comunicadas.

“Eso ya depende de un órgano independiente. Nosotros, cuando hay determinaciones, nos comunica”, respondió.

Finalmente, el presidente de la FBF ratificó que Villegas continúa trabajando al frente de la selección boliviana, descartando así, por el momento, un cambio en la dirección técnica de La Verde.