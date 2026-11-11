Corramos por la Niñez 2026: la carrera solidaria será este domingo en Sporting Hub

El deporte y la solidaridad se unirán este domingo 22 de noviembre con la realización de «Corramos por la Niñez 2026», una carrera organizada en favor de Aldeas Infantiles SOS, que busca reunir a familias, deportistas y personas comprometidas con el bienestar de la infancia.

La actividad tendrá como escenario Sporting Hub, un espacio que ofrecerá a los participantes un entorno rodeado de naturaleza y animales, para disfrutar de una jornada deportiva diferente. La largada está programada para las 06:00 de la mañana.

Carla Beltrán, gerente empresarial de Aldeas Infantiles SOS, explicó que esta iniciativa busca unir el deporte con la solidaridad y generar apoyo para que niñas y niños puedan crecer en un ambiente protector y dentro de una familia.

«Aldeas Infantiles está uniendo el deporte y la solidaridad. Es un espacio donde queremos que vengan a apoyar para que los niños y las niñas crezcan en un ambiente protector dentro de una familia», expresó.

Tres modalidades para participar

La carrera contará con tres distancias habilitadas para diferentes públicos. La modalidad de 1,2 kilómetros estará destinada a niñas, niños, adultos mayores y familias que deseen sumarse a la actividad.

Por otra parte, los corredores podrán participar en los recorridos de 5 y 10 kilómetros, pensados para quienes practican running y buscan asumir un mayor desafío deportivo.

Beltrán destacó que la competencia fue preparada con mucho cariño para recibir a toda la población e invitó a los interesados a realizar sus inscripciones a través de las páginas oficiales de Aldeas Infantiles SOS.

Lo recaudado beneficiará a 5.100 niños

Uno de los principales objetivos de esta actividad es contribuir al trabajo que desarrolla Aldeas Infantiles SOS en favor de la infancia. Según explicó Beltrán, todo lo recaudado será destinado a apoyar a 5.100 niñas y niños que forman parte de los programas de la institución.

«Todo lo recaudado contribuirá a 5.100 niñas y niños que son participantes de los programas de Aldeas Infantiles SOS, por eso queremos invitar a sumarse a esta gran causa», manifestó.

Además, los participantes recibirán un kit que incluye hidratación, polera, dorsal, medalla y chip de competencia, junto con otros obsequios de las empresas auspiciadoras que se sumaron a la iniciativa.

De esta manera, Corramos por la Niñez 2026 busca convertir una jornada deportiva en una oportunidad para apoyar a miles de niñas y niños. La invitación está abierta para corredores, familias y todas las personas que quieran sumarse a esta causa solidaria este domingo en Sporting Hub.