¿Llegará Ricardo Gareca a la Verde? La contundente respuesta de la FBF

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, salió al paso de las versiones que vinculan a Ricardo Gareca y Gustavo Quinteros con la selección boliviana y descartó que existan contactos con alguno de ellos para dirigir a La Verde.

En los últimos días circularon rumores en redes sociales sobre posibles conversaciones con ambos entrenadores, quienes fueron mencionados como alternativas para ocupar el cargo de seleccionador nacional. Sin embargo, Costa negó que la Federación esté buscando un nuevo director técnico.

“Totalmente especulativo, no hay ningún avance, ninguna conversación con ningún potencial técnico de la selección. El técnico es Óscar Villegas y punto”, afirmó el titular de la FBF ante los medios de comunicación.

De esta manera, Costa ratificó la continuidad de Villegas al frente del combinado nacional y descartó, por el momento, cualquier posibilidad de cambio en el banquillo de la selección boliviana.

Por otra parte, el dirigente también fue consultado sobre la situación de Villegas ante el Tribunal de Ética. Al respecto, explicó que se trata de un órgano independiente y que la Federación recibe las determinaciones una vez que son comunicadas oficialmente.

“Eso ya depende de un órgano independiente. Nosotros, cuando hay determinaciones, nos comunica”, respondió Costa.

Así, el presidente de la FBF puso fin a las versiones sobre posibles acercamientos con Gareca y Quinteros y dejó claro que Óscar Villegas sigue siendo el entrenador de La Verde.