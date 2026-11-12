La Verde viaja a Lima para disputar amistoso ante Perú este viernes

La selección boliviana de fútbol viajó este miércoles por la noche a Lima, Perú, para disputar este viernes un partido amistoso frente al combinado peruano, como parte de la fecha FIFA de noviembre.

El equipo dirigido por Óscar Villegas concluyó sus entrenamientos en Santa Cruz, donde cumplió tres jornadas de preparación antes de trasladarse a territorio peruano para afrontar el primero de los dos compromisos internacionales programados.

El encuentro entre Bolivia y Perú se disputará este viernes 13 de noviembre, desde las 21:00 (hora boliviana), en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en Lima.

El cuerpo técnico nacional aprovechará estos partidos para evaluar el rendimiento de los futbolistas convocados y dar oportunidad a nuevos jugadores, con miras a fortalecer el plantel que afrontará el próximo proceso de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Después del compromiso ante Perú, la delegación boliviana viajará a Guayaquil, Ecuador, para enfrentar a la selección ecuatoriana el martes 17 de noviembre, desde las 19:30.

Los dos encuentros forman parte de la preparación del equipo nacional durante la ventana internacional de noviembre.

Fuente: ABI