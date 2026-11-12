Villegas confía en el modelo de juego de la Verde para conseguir resultados ante Perú y Ecuador

El seleccionador de Bolivia, Oscar Villegas, consideró este miércoles que los próximos amistosos que disputará contra Perú y Ecuador serán "muy difíciles", pero confía en lograr "buenos resultados" con su modelo de preparación y juego que, a su juicio, intentan "copiar" la Blanquirroja y Chile.



En una rueda de prensa en la ciudad oriental de Santa Cruz, Villegas dijo que la Verde, bajo su conducción, "intenta jugar" y "construir".



"A partir de esa construcción queremos conseguir buenos resultados y esperamos hacerlo contra Perú. Sabemos que Perú está intentando copiar el modelo de Bolivia, lo mismo que Chile, por los resultados que han visto en nuestra selección, así que serán partidos muy difíciles con Perú y Ecuador", sostuvo.

seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, habla en una rueda de prensa en Santa Cruz (Bolivia). EFE/ Juan Carlos Torrejon



Bolivia enfrentará a la Blanquirroja el viernes en Lima y se medirá con Ecuador el 17 de noviembre en Guayaquil dentro de su preparación con miras a las eliminatorias del Mundial de 2030.



La Verde ocupó la séptima casilla en las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Norteamérica de este año, lo que le dio el pase para jugar una repesca intercontinental.



Bajo la conducción de Villegas, Bolivia quedó a un paso de volver a un Mundial después de más de tres décadas, al vencer en marzo a Surinam por 2-1, pero cayó por el mismo resultado ante Irán, selección que consiguió finalmente su pase a la competición.



El estratega afirmó que su intención es que la Verde esté preparada para "arrancar con 6 puntos de local" en las próximas eliminatorias y asegurar su clasificación.



"Yo no me veo dirigiendo en las eliminatorias, me veo en el próximo Mundial porque todo lo que hemos adquirido, todo lo que hemos logrado estos dos años y medio me pone como técnico con más posibilidades", expresó.



Tras perder ante Irán, el equipo boliviano acumuló otras cuatro derrotas al hilo en amistosos jugados entre junio y septiembre.



La Verde viajará en las próximas horas a Lima para el primero de esos dos partidos amistosos. EFE