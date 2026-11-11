Villegas responde ante versiones de su posible salida: “Me veo en el próximo Mundial”

Ante las versiones de un posible cambio de director técnico en la selección boliviana de fútbol, Óscar Villegas mostró tranquilidad a la hora de responder a la consulta en la conferencia de prensa que ofreció este miércoles.

El entrenador respondió de forma breve y dijo que confía en la palabra del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Fernando Costa Sarmiento.

“Ya pasó hace un tiempo, también ya se habló de esto mismo, con otro nombre o otros nombres.”

Villegas sostuvo que la Federación es sumamente seria y que su presidente habló la noche anterior.

“La Federación que es sumamente serio y que anoche habló o ayer habló y eso es todo lo que sé. Después no solo puedo hablar del trabajo que estamos haciendo.”

Se ve en el Mundial 2030

En la misma conferencia, Villegas agregó que se ve dirigiendo el próximo Mundial 2030.

“No me veo dirigiendo a la próxima eliminatoria. Me veo en el Mundial. Me veo en el próximo Mundial.”

El entrenador explicó que lo adquirido y vivido en estos dos años y medio casi al frente de la selección lo pone, tanto a él como técnico como a su cuerpo técnico, en una mejor posición y con muchas más posibilidades.