Lo que para muchos jóvenes futbolistas bolivianos representa un sueño, para los jugadores de la categoría Sub-15 de Sporting Santa Cruz está por convertirse en realidad.

Del 18 al 22 de noviembre, Sporting Santa Cruz representará a Bolivia en la Alcans South America Cup, un torneo internacional que se disputará en Brasil y que anuncia la participación de instituciones históricas del fútbol sudamericano como Santos FC, Atlético Mineiro y Grêmio.

UNA EXPERIENCIA QUE VA MÁS ALLÁ DE UN TORNEO

Santos, el histórico club donde surgió Pelé y se formó Neymar; Atlético Mineiro, una de las grandes instituciones del fútbol brasileño; y Grêmio, reconocido por su tradición competitiva y formación de talentos, representan el nivel de instituciones con las que Sporting Santa Cruz compartirá esta experiencia internacional.

Para los jóvenes futbolistas cruceños, esta participación significa mucho más que disputar partidos. Es la posibilidad de conocer de cerca otras culturas futbolísticas, enfrentarse a nuevas exigencias deportivas y descubrir lo que significa competir en un entorno internacional de alto nivel.

Los enfrentamientos específicos se conocerán una vez publicado el calendario oficial del torneo.

SPORTING SANTA CRUZ: UNA VISIÓN INTERNACIONAL DESDE BOLIVIA

La participación en Brasil forma parte de una visión de desarrollo deportivo que busca ofrecer a los niños y jóvenes bolivianos oportunidades que tradicionalmente han sido difíciles de alcanzar.

Sporting Santa Cruz apuesta por una formación que trascienda las competencias locales, promoviendo experiencias internacionales como una herramienta fundamental para acelerar el aprendizaje, fortalecer el carácter y ampliar las aspiraciones de sus futbolistas.

«Queremos que nuestros jugadores entiendan desde pequeños que su futuro no tiene fronteras. Competir en escenarios donde participan instituciones como Santos, Atlético Mineiro y Grêmio es una oportunidad extraordinaria para aprender, crecer y demostrar que en Bolivia también tenemos talento. Nuestro objetivo es acercar a nuestros jóvenes a experiencias que normalmente parecen inalcanzables», expresó Rodrigo Marion, presidente de Sporting Santa Cruz.